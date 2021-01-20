Son Dakika: Okullar ne zaman açılacak? Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Uzaktan eğitim ne zaman sona erecek? Yüz yüze eğitim başlıyor mu? Milyonlarca veli ve öğrencinin merakla beklediği sorunun yanıtı ile ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan açıklama geldi.

YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Gelen son dakika haberine göre, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "15 Şubat'tan itibaren toplumun, ailelerin, annelerin, babaların, çocukların durumuna baktığımızda okulların artık mümkün olduğu kadar daha yüksek bir kapasiteyle açılması gerektiği noktasında bir kararlılığımız var" diye konuştu.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYIOR?

Birinci dönem 22 Ocak Cuma günü sona erecek. 25 Ocak Pazartsi günü sömestr tatili başlıyor. İki hafta süren yarıyıl tatili bu yıl ikinci dönemde kullanılacak ara tatilin de eklenmesi ile üç hafta sürecek. İkinci dönem iste 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak.