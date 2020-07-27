Son dakika... Öldürülen Nero'nun sahibi konuştu! Kim evine 15 metre mesafede silahla gezer

Nero'yu öldüren kişi köpeğin eşini dizinden ısırdığını iddia etti. Güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkınca, büyük tepki çekti. Nero'nun sahibi ilk kez CNN Türk ekibinden Kaan Temeltaş ve Mehmet Bulut'a konuştu.

Nero yaklaşık 4,5 yıldır Can ve Deniz Özula ailesiyle birlikte yaşıyordu. Sokaktan sahiplenilen köpeğin sağlık durumu iyi değildi.

Özula ailesi Nero için büyük emek sarf etti. Can Özula Nero için "Bizim köpeğimiz burada kedilerle beraber yaşıyordu.

Bizim oturduğumuz semtteki bütün esnaflar bile bizim köpeğimizi tanır. Sabah işe gelirken aldıkları poğaçayı paylaşırlardı." dedi

Nero öldürüldüğünde Özula ailesi tatildeydi. Haberi duyar duymaz İstanbul'a geldiler. Ve can dostlarının öldürüldüğü gerçeğiyle karşı karşıya kaldılar.

Deniz Özula "Pamuklara sarıp bakıyordum. Ona özel bir taş yaptırttım kendi işlemesi olan hiç boynumdan çıkartmıyordum" ifadeleriyle Nero'ya olan sevgisini anlattı.

Nero'yu öldüren A.E ilk başta savunma olarak "Eşimin dizini ısırdı" dedi. Ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde Nero'nun saldırgan tavırlar sergilemediği ortaya çıktı. Köpeğin veterineri Şükrü Çobanoğlu "kuyruk sallama olayı köpeklerde mutluluk belirtisidir.

“Karşıya iyi bir mesajdır pozitif bir şeydir bu. Nitekim vurulmadan 10 saniye önce kendisine zarar verecek insanın önünden kuyruk sallayarak geçiyor. O yüzden psikolojik açıdan Nero son derece sakin." ifadelerini kullandı.

Can Özula köpeğini öldüren kişiyle daha önceden de bir tartışma yaşamadıklarını aktardı.

Alman kurdu Nero'nun öldürüldüğü görüntüler gerek sosyal medyada gerekse mahallede büyük tepki çekti.

Özula ailesi bunun üzerine yasal süreç başlattı. Can Özula olayla ilgili "Kim oturduğu evin 15-20 metre mesafesinde belinde silahla gezer." ifadelerinde bulundu.