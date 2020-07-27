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27.07.2020 - 09:40 | | İHA

Son dakika... Ordu'da bir mahalle karantinya alındı!

Gelen bir son dakika haberine göre, Ordu'da, korona virüs salgınının yayılmasını engellemek amacıyla bir mahalle karantinaya alındı.

Son dakika... Ordu'da bir mahalle karantinya alındı!

Ordu Valiliği'nden yapılan açıklamada, Aybastı ilçesi Armutlu Mahallesi'nde çeşitli sebeplerle yapılan testler sonucunda korona virüs (Kovid-19) vakalarına rastlandığı ve ev karantinasında olanların olduğu bildirildi.

Bu kapsamda, korona virüs salgınının kontrol altına alınması amacıyla, Aybastı ilçesi Armutlu Mahallesi Dereköy Küme Evleri mevkisinde karantina uygulaması yapılarak giriş ve çıkışların kapatıldığı bildirildi.

 

 

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