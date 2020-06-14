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14.06.2020 - 20:29 | | AA

Son dakika... Ordu'da bir otel inşaatında çökme meydana geldi

Gelen son dakika haberine göre; Ordu'da bir otel inşaatında çökme meydana geldi.

Son dakika... Ordu'da bir otel inşaatında çökme meydana geldi

 

Alınan bilgiye göre, Altınordu ilçesinde yapımı süren bir otel inşaatında, henüz belirlenemeyen nedenle çökme meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı alanda, arama kurtarma ekipleri göçük altında işçi olup olmadığının tespiti için çalışma başlattı.

AFAD'dan Bingöl depremi ile ilgili açıklamaAFAD, merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen 5.7'lik deprem sonrası 22 artçı sarsıntının daha meydana geldiğini belirtti.AFAD, merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan depremde ilçeye bağlı Kaynarpınar, Balpınarı, Ormaniçi, Çayköy, Kökpınar ve Karşıyaka köylerinin tarandığını, herhangi bir olumsuz durumun bulunmadığını bildirdi.
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