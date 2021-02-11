MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... Ordu'da korkunç olay! Katı atık ayrıştırma tesisinde bebek cesedi bulundu
ABONE OL
11.02.2021 - 16:15 | | DHA

Son dakika... Ordu'da korkunç olay! Katı atık ayrıştırma tesisinde bebek cesedi bulundu

Korkunç olay Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşandı. Gelen son dakika haberine göre; katı atık ayrıştırma tesisinde çalışanlar yeni doğmuş kız bebek cesedi buldu. Kan donduran olay sonrası çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi.

Ünye ilçesine bağlı Cevizdere Mahallesi’nde Ordu Büyükşehir Belediyesi’ne ait katı atık ayrıştırma tesisinde görev yapan çalışanlar, yeni doğmuş kız bebek cesedi buldu. Çalışanların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Cumhuriyet savcısının bölgede yaptığı incelemenin ardından bebeğin cesedi, otopsi için Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

20 bin liralık farları saniyeler içinde çaldılarESENLER'de bir otomobilin yaklaşık 20 bin TL değerinde olduğu bildirilen farları saniyeler içinde çalındı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Bahçelievler'de 14. katlı binada patlama

Son dakika... Bahçelievler'de 14. katlı binada patlama

Araba alacak herkesi ilgilendiriyor! Sıfır faizli kredi ve...

Araba alacak herkesi ilgilendiriyor! Sıfır faizli kredi ve...

Uzaya giden Türk’e ne denilecek? Vatandaştan öneriler

Uzaya giden Türk’e ne denilecek? Vatandaştan öneriler

Bıçaklayarak öldürdü! 'Bilseydim hastaneye götürürdüm'

Bıçaklayarak öldürdü! 'Bilseydim hastaneye götürürdüm'

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet