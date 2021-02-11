11.02.2021 - 16:15 | | DHA
Son dakika... Ordu'da korkunç olay! Katı atık ayrıştırma tesisinde bebek cesedi bulundu
Korkunç olay Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşandı. Gelen son dakika haberine göre; katı atık ayrıştırma tesisinde çalışanlar yeni doğmuş kız bebek cesedi buldu. Kan donduran olay sonrası çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi.
Ünye ilçesine bağlı Cevizdere Mahallesi’nde Ordu Büyükşehir Belediyesi’ne ait katı atık ayrıştırma tesisinde görev yapan çalışanlar, yeni doğmuş kız bebek cesedi buldu. Çalışanların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Cumhuriyet savcısının bölgede yaptığı incelemenin ardından bebeğin cesedi, otopsi için Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.