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28.12.2020 - 10:58 | | AA

Son dakika... Örgüte ağır darbe! 20 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 20 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" denildi. Öte yandan gelen son dakika bilgisine göre; operasyonla ilgili detayların ortaya çıktığı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığınca, Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 20 PKK/YPG'li teröristin etksiz hale getirildiği bildirildi. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan ve operasyondan görüntülere de yer verilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kahraman komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan PKK/YPG'li teröristleri etkisiz hale getirmeye devam ediyor. Bölgeye saldırı amacıyla güneyden sızma girişiminde bulunan 20 PKK/YPG'li terörist daha komandolarımızın başarılı müdahalesiyle etkisiz hale getirildi."

OPERASYONUN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 20 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun detayları ortaya çıktı.

Mushayrifah bölgesinde insansız hava araçlarıyla yapılan keşif gözetleme faaliyeti sırasında sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li terörist grubu belirlendi. Bunun üzerine Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları, ilk olarak bölgeye top atışları gerçekleştirdi. Yerli üretim Fırtına obüsleri ile yapılan 'nokta atışlarını' obüsler takip etti. Sonrasında bölgeye komando birlikleri sevk edildi. Yapılan operasyonla 20 terörist etkisiz hale getirildi.

 

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