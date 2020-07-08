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08.07.2020 - 09:13 | | AA

Son dakika... Örgüte ağır darbe! Etkisiz hale getirildiler

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Son dakika... Örgüte ağır darbe! Etkisiz hale getirildiler

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, Irak kuzeyi Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, icra edilen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek."

Kocaeli'de fabrika yangınıKocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü.
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