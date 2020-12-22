MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... Örgüte ağır darbe! Etkisiz hale getirildiler
ABONE OL
22.12.2020 - 11:52 | | AA

Son dakika... Örgüte ağır darbe! Etkisiz hale getirildiler

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 7 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kesintisiz devam edecek" denildi.

Son dakika... Örgüte ağır darbe! Etkisiz hale getirildiler

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 7 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kesintisiz devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 22 Aralık 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika haberi... 22 Aralık korona virüs tablosu açıklandı! Vaka ve ölü sayısı kaç oldu? İşte, 22 Aralık korona tablosu Türkiye son dakika...

Son dakika haberi... 22 Aralık korona virüs tablosu açıklandı! Vaka ve ölü sayısı kaç oldu? İşte, 22 Aralık korona tablosu Türkiye son dakika...

İşte ülkelerdeki altın rezervleri! Türkiye...

İşte ülkelerdeki altın rezervleri! Türkiye...

Çete her içki için ayrı kit üretmiş!

Çete her içki için ayrı kit üretmiş!

Son dakika: Bir iyi bir de kötü haber! Bakan Koca'dan kritik çağrı...

Son dakika: Bir iyi bir de kötü haber! Bakan Koca'dan kritik çağrı...

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet