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29.12.2020 - 21:07 | | AA

Son dakika... Örgütte çözülmeler sürüyor! Teslim olanların sayısı 243’e yükseldi

Gelen son dakika haberine göre; İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu PKK'lı 2 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Son dakika... Örgütte çözülmeler sürüyor! Teslim olanların sayısı 243’e yükseldi

Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları sonucunda, PKK terör örgütünden kaçan 2 örgüt mensubu, Türkiye'ye giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensuplarının 2012 ve 2015 yıllarında terör örgütüne katıldıkları, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Açıklamada, "2020 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla PKK/KCK terör örgütünden kaçarak ülkemize teslim olanların sayısı 243'e yükseldi." bilgisine yer verildi.

    Aşı taşıyan uçak Pekin'den havalandıTürk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Çoğu zaman dağları, okyanusları bazen de böyle zor zamanları birlikte aşıyoruz. Bayrak taşıyıcı olarak ülkemize hizmet sunmaktan gurur duyuyoruz. Güzel günlere uçuyoruz" ifadelerini kullandı.
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