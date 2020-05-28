Son dakika... Ortağını acımadan öldürdü! Polisin gelmesini bekledi

Olay, saat 15.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi’ndeki bir halı yıkama atölyesinde meydana geldi. İddiaya göre aralarında, iş yerinden kaynaklı alacak meselesi bulunan ortaklardan Halil Ağralı atölyeye gelerek ortağı Yusuf Öztürk ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ağralı belinden çıkardığı tabancayla ortağı Yusuf Öztürk’e peş peşe ateş etti.

Kanlar içerisinde yere yığılan Öztürk olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçmayarak atölyenin önünde bekleyen Ağralı, ihbar üzerine iş yerine gelen polis ekipleri tarafından suç aleti tabancayla birlikte yakalandı. Yusuf Öztürk’ün cesedi otopsi için Konya Numune Hastanesi morguna kaldırılırken, zanlı Ağralı emniyete götürüldü.