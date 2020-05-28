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28.05.2020 - 17:37 | | DHA

Son dakika... Ortağını acımadan öldürdü! Polisin gelmesini bekledi

Konya’da halı yıkama atölyesinin ortakları aralarında yaşanan alacak tartışması sonrası çıkan kavgada Yusuf Öztürk (36), ortağı Halil Ağralı (39) tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Olay yerinde bekleyen Ağralı, polis tarafından yakalandı.

Son dakika... Ortağını acımadan öldürdü! Polisin gelmesini bekledi

Olay, saat 15.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi’ndeki bir halı yıkama atölyesinde meydana geldi. İddiaya göre aralarında, iş yerinden kaynaklı alacak meselesi bulunan ortaklardan Halil Ağralı atölyeye gelerek ortağı Yusuf Öztürk ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ağralı belinden çıkardığı tabancayla ortağı Yusuf Öztürk’e peş peşe ateş etti.

Kanlar içerisinde yere yığılan Öztürk olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçmayarak atölyenin önünde bekleyen Ağralı, ihbar üzerine iş yerine gelen polis ekipleri tarafından suç aleti tabancayla birlikte yakalandı. Yusuf Öztürk’ün cesedi otopsi için Konya Numune Hastanesi morguna kaldırılırken, zanlı Ağralı emniyete götürüldü. 

 

 

ABD'de George Floyd'un ölümünün ardından tansiyon yükseliyorABD'nin Minneapolis kentinde polis şiddeti yüzünden hayatını kaybeden siyahi George Floyd cinayetini protesto etmek için binlerce gösterici sokağa dökülürken, Minneapolis Belediye Başkanı Floyd'un ensesine diziyle bastıran polisin halen tutuklanmamasına ateş püskürdü. Minneapolis Emniyet Müdürü John Elder da çatışmalarda bir kişinin öldüğünü doğruladı. Dükkanının yağmalanmasına engel olmak isteyen bir kişinin protestoculardan birini vurduğu iddia edildi.
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