22.07.2020 - 09:53 | | İHA
Son dakika... Osmaniye’de DEAŞ operasyonu! 2 kişi gözaltına alındı
Gelen bir son dakika haberine göre, Osmaniye’de, terör örgütü DEAŞ içerisinde sözde savaşçı olarak faaliyet gösteren ve örgütsel dini eğitim veren 1’i kadın 2 kişi, jandarma tarafından yakalandı.
Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı tarafından, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve Kurban Bayramı'nda meydana gelebilecek sansasyonel eylemlerin önlenmesine yönelik çalışma yapıldı. Bu kapsamda Suriye'deki çatışma bölgeleri ile irtibatlı olarak faaliyet gösteren şahısların tespitine ve engellenmesine yönelik çalışma başlatıldı.
Çalışmalar sonucunda, Suriye'de bulunduğu süre içerisinde DEAŞ içerisinde sözde savaşçı düzeyinde faaliyet göstermiş Suriye uyruklu A.Q. ile örgütü içerisinde 4 yıl örgütsel dini eğitim veren G.E. isimli kadın, ikametlerinde gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
"Kurbanın kendisinden koronavirüs bulaşmaz"Sağlık Bakanlığı Corona virüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, "Kurbanın kendisinden koronavirüs bulaşmaz. Ancak, acemi kasaplar var. Birbirlerine yardım ediyorlar ve topluca kurban kesiyorlar. Dolayısıyla bu ortamda sıkıntı olabilir" dedi.