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13.08.2020 - 16:00 | | DHA

Son dakika... ÖSYM Başkanı Aygün'den HES kodu açıklaması

Gelen son dakika haberine göre; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, başkanlık tarafından uygulanacak sınavlara başvurularda HES kodu isteneceğini duyurdu.

Son dakika... ÖSYM Başkanı Aygün'den HES kodu açıklaması

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Aygün, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli adaylarımız, pandemi döneminde Sağlık Bakanlığı tarafından alınan önlemler kapsamında, başkanlığımızca uygulanacak sınavlara başvurularda sizlerden HES Kodu bilgisi istenecektir" dedi.

Başkan Aygün, HES kodunun nasıl alınacağına ilişkin görsel de paylaştı.

Son dakika... ÖSYM Başkanı Aygünden HES kodu açıklaması

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