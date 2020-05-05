05.05.2020 - 16:12 | | AA
Son dakika haberler: ÖSYM Başkanı'ndan flaş YKS ve askeri öğrenci sınavı açıklaması
Gelen son dakika açıklamasına göre, ÖSYM Başkanı Aygün, "YKS ve askeri öğrenci sınavında adaylara maske ve dezenfektan dağıtılacak. İsteyen adaylar dezenfektan ve kolonya getirebilecek" dedi.
Son dakika haberine göre, ÖSYM Başkanı Halis Aygün, "Yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için adaylar ve sınav görevlileri dışında kimse okul bahçelerine alınmayacak. Sınav salonlarında oturma düzenleri, sosyal mesafe mümkün olduğunca gözetilerek oluşturulacak" dedi.