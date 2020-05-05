Son dakika haberler: ÖSYM Başkanı'ndan flaş YKS ve askeri öğrenci sınavı açıklaması

Son dakika haberine göre, ÖSYM Başkanı Halis Aygün, "Yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için adaylar ve sınav görevlileri dışında kimse okul bahçelerine alınmayacak. Sınav salonlarında oturma düzenleri, sosyal mesafe mümkün olduğunca gözetilerek oluşturulacak" dedi.