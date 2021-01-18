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18.01.2021 - 16:42 | | milliyet.com.tr

Son dakika... ÖSYM duyurdu! İşte 2021 sınav takvimi

ÖSYM Başkanı Halis Aygün 2021 sınav takvimine ilişkin son dakika bilgilerini paylaştı. Gelen son dakika haberine göre; ÖSYM Başkanı Aygün, YKS'nin TYT oturumunun 26 Haziran'da, AYT ve YDT oturumlarının 27 Haziran'da yapılacağını açıkladı. Öte yandan ÖSYM, koronavirüs nedeniyle ertelenen sınav tarihlerini de açıkladı.

Son dakika... ÖSYM duyurdu! İşte 2021 sınav takvimi

Aygün'ün açıklamaları şöyle;

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecektir

Temel Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran,

Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran tarihlerinde uygulanacaktır

Adaylarımıza başarılar dilerim.

Son dakika... ÖSYM duyurdu İşte 2021 sınav takvimi

Son dakika... ÖSYM duyurdu İşte 2021 sınav takvimi


Son dakika... ÖSYM duyurdu İşte 2021 sınav takvimi

ERTELENEN SINAV TARİHLERİ DE BELLİ OLDU

ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin 30 Kasım 2020 tarihli toplantısında Kovid-19 salgınının ülkemizde yayılmasının önlenmesine yönelik almış olduğu tedbirler kapsamında 1 Aralık 2020 tarihinde Başkanlığımızca ertelenen sınavların, Sağlık Bakanlığının görüşleri doğrultusunda belirlenen yeni tarihleri aşağıda verilmiştir. Kovid-19 salgınının seyrine göre yeni tedbirler alınması durumunda söz konusu sınavların uygulanacağı tarihler yeniden düzenlenebilecektir.

Adaylara ve kamuoyuna önemle duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

Son dakika... ÖSYM duyurdu İşte 2021 sınav takvimi

Toplantıya damga vuran an! Mesut Özil sorusu...Gelen son dakika haberine göre; Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas Ankara'ya resmi ziyarette bulundu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman mevkidaşıyla basın açıklaması yaptı. Bakan Çavuşoğlu, 'Avrupa'dan da olumlu adımların gelmesi sayesinde (AB'yle ilişkilerde) daha pozitif atmosfer içindeyiz. Vize serbestisi hayata geçebilir, bu bir sözdür' ifadelerine yer verdi. Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transferiyle ilgili konuşan Bakan Çavuşoğlu, 'Onun da benim de çocukluk takımımız. Büyük mutluluk duyuyorum. Türk futbolunun gelişmesine katkı sağlayacaktır. Umarım yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesine de itiraz etmezsiniz' dedi.
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