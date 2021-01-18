Son dakika... ÖSYM duyurdu! İşte 2021 sınav takvimi
ÖSYM Başkanı Halis Aygün 2021 sınav takvimine ilişkin son dakika bilgilerini paylaştı. Gelen son dakika haberine göre; ÖSYM Başkanı Aygün, YKS'nin TYT oturumunun 26 Haziran'da, AYT ve YDT oturumlarının 27 Haziran'da yapılacağını açıkladı. Öte yandan ÖSYM, koronavirüs nedeniyle ertelenen sınav tarihlerini de açıkladı.
Aygün'ün açıklamaları şöyle;
2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecektir
Temel Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran,
Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran tarihlerinde uygulanacaktır
Adaylarımıza başarılar dilerim.
ERTELENEN SINAV TARİHLERİ DE BELLİ OLDU
ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin 30 Kasım 2020 tarihli toplantısında Kovid-19 salgınının ülkemizde yayılmasının önlenmesine yönelik almış olduğu tedbirler kapsamında 1 Aralık 2020 tarihinde Başkanlığımızca ertelenen sınavların, Sağlık Bakanlığının görüşleri doğrultusunda belirlenen yeni tarihleri aşağıda verilmiştir. Kovid-19 salgınının seyrine göre yeni tedbirler alınması durumunda söz konusu sınavların uygulanacağı tarihler yeniden düzenlenebilecektir.
Adaylara ve kamuoyuna önemle duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI