MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... ÖSYM ertelenen sınav tarihlerini açıkladı
ABONE OL
18.01.2021 - 17:32 | | milliyet.com.tr

Son dakika... ÖSYM ertelenen sınav tarihlerini açıkladı

ÖSYM, koronavirüs nedeniyle ertelenen sınavlara ilişkin tarihleri son dakika olarak duyurdu.

Son dakika... ÖSYM ertelenen sınav tarihlerini açıkladı

ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin 30 Kasım 2020 tarihli toplantısında Kovid-19 salgınının ülkemizde yayılmasının önlenmesine yönelik almış olduğu tedbirler kapsamında 1 Aralık 2020 tarihinde Başkanlığımızca ertelenen sınavların, Sağlık Bakanlığının görüşleri doğrultusunda belirlenen yeni tarihleri aşağıda verilmiştir. Kovid-19 salgınının seyrine göre yeni tedbirler alınması durumunda söz konusu sınavların uygulanacağı tarihler yeniden düzenlenebilecektir.

Adaylara ve kamuoyuna önemle duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
ÖSYM duyurdu! İşte 2021 sınav takvimi

Son dakika... ÖSYM ertelenen sınav tarihlerini açıkladı

Toplantıya damga vuran an! Mesut Özil sorusu...Gelen son dakika haberine göre; Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas Ankara'ya resmi ziyarette bulundu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman mevkidaşıyla basın açıklaması yaptı. Bakan Çavuşoğlu, 'Avrupa'dan da olumlu adımların gelmesi sayesinde (AB'yle ilişkilerde) daha pozitif atmosfer içindeyiz. Vize serbestisi hayata geçebilir, bu bir sözdür' ifadelerine yer verdi. Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transferiyle ilgili konuşan Bakan Çavuşoğlu, 'Onun da benim de çocukluk takımımız. Büyük mutluluk duyuyorum. Türk futbolunun gelişmesine katkı sağlayacaktır. Umarım yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesine de itiraz etmezsiniz' dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... ÖSYM ertelenen sınav tarihlerini açıkladı

Son dakika... ÖSYM ertelenen sınav tarihlerini açıkladı

81 ilde milyonlarca kişiye mektup gitti! Geri sayım başladı

81 ilde milyonlarca kişiye mektup gitti! Geri sayım başladı

Temsilcilik açmayan sosyal ağa reklam cezası

Temsilcilik açmayan sosyal ağa reklam cezası

2021 ALES ne zaman? ÖSYM ALES sınav tarihlerini açıkladı! İşte ALES başvuru tarihi

2021 ALES ne zaman? ÖSYM ALES sınav tarihlerini açıkladı! İşte ALES başvuru tarihi

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet