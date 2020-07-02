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02.07.2020 - 17:07 | | AA

Son dakika! ÖSYM Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) sonuçlarını açıkladı!

Gelen bir son dakika haberine göre; ÖSYM, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) sonuçlarını, https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden açıkladı.

Son dakika! ÖSYM Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) sonuçlarını açıkladı!

Detaylar birazdan...

Yılanlar depremin habercisi değil!Ege Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Dinçer Ayaz, son zamanlarda peş peşe gerçekleşen depremlerin ardından yılanların görülmesini değerlendirdi. Ayaz, kış uykusundan uyanan yılanların, mayıs ile haziran aylarında eş ve yiyecek aradığı için sık görülmesinin normal olduğunu belirterek, depremi işaret ettiği yönünde bilimsel veri bulunmadığını söyledi.
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