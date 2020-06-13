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13.06.2020 - 15:22 | | DHA

Son dakika! Otomobil dut ağacına çarptı: 2 yaralı

Gelen bir son dakika haberine göre; Aydın'ın İncirliova ilçesinde dut ağacına çarpan otomobilin sürücüsü emekli doktor Mehmet Çondur (62) ile zihinsel engelli oğlu Vedat Çondur'u (25) yaralandı.

Son dakika! Otomobil dut ağacına çarptı: 2 yaralı

Kaza, saat 13.00 sıralarında, Aydın- İzmir karayolu Sandıklı Mahallesi Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Efeler ilçesinden Germencik yönüne giden Mehmet Çondur yönetimindeki 09 AAL 83 plakalı otomobil, yol kenarında bulunan dut ağacına çarptı. Dut ağacının ikiye bölündüğü kazada, yan yatan otomobilde sıkışan emekli doktor Mehmet Çondur ve zihinsel engelli oğlu Vedat Çondur yaralandı. Çevredekiler tarafından çıkarılan baba ve oğlu, çağırılan ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

CHP'den Germencik Belediyesi ve Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi olduğu ifade edilen Mehmet Çondur'un oğlu Vedat'ın, küçük yaşlarda geçirdiği trafik kazası sonrası zihinsel engelli kaldığı belirtildi.

Son dakika Otomobil dut ağacına çarptı: 2 yaralı

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