MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika! Özlem Zengin'e hakaret etmişti! Tutuklandı
ABONE OL
23.02.2021 - 19:54 |

Son dakika! Özlem Zengin'e hakaret etmişti! Tutuklandı

Gelen son dakika haberine göre; AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e yönelik hakaret içerikli paylaşımda bulunan şüpheli Mert Yaşar tutuklandı.

Damla Güler / milliyet.com.tr

AK Parti Tokat Milletvekili Özlem Zengin hakkında sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım nedeniyle dün gece gözaltına alınan M.Y Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Polis eşliğinde getirilen şüpheli M.Y. ifadesi alınmak üzere savcılığa çıkarıldı. Savcılık'ta ifade veren M.Y., tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mert Yaşar tutuklandı.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
AK Partili Özlem Zengin'den açıklama: Ağır saldırılara maruz kalarak hedef gösteriliyorum
Muş merkezli terör operasyonunda 6 tutuklamaMuş merkezli 7 ilde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika! Özlem Zengin'e hakaret etmişti! Tutuklandı

Son dakika! Özlem Zengin'e hakaret etmişti! Tutuklandı

Kuruşu kuruşuna hesaplandı! Maaşları...

Kuruşu kuruşuna hesaplandı! Maaşları...

Türkiye'de oran Avrupa ortalamasının üstünde

Türkiye'de oran Avrupa ortalamasının üstünde

Yol ortasında mesai arkadaşını öldürdü!

Yol ortasında mesai arkadaşını öldürdü!

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet