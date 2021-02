Son dakika! Özlem Zengin'e hakaret etmişti! Tutuklandı

Damla Güler / milliyet.com.tr

AK Parti Tokat Milletvekili Özlem Zengin hakkında sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım nedeniyle dün gece gözaltına alınan M.Y Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Polis eşliğinde getirilen şüpheli M.Y. ifadesi alınmak üzere savcılığa çıkarıldı. Savcılık'ta ifade veren M.Y., tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mert Yaşar tutuklandı.