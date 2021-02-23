23.02.2021 - 16:54 |
Son dakika! Özlem Zengin'e hakaret ettiği iddia edilen şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
Sosyal medyada AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e ilişkin sözleri nedeniyle gözaltına alınan M.Y adliyeye getirildi. Zanlı, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Damla Güler / milliyet.com.tr
AK Parti Tokat Milletvekili Özlem Zengin hakkında sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım nedeniyle dün gece gözaltına alınan M.Y Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Polis eşliğinde getirilen şüpheli M.Y. ifadesi alınmak üzere savcılığa çıkarıldı. Savcılık'ta ifade veren M.Y., tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.