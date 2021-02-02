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02.02.2021 - 16:01 | | DHA

Son dakika... Parçalanmış cesedi 2 ayrı çantada bulundu! Yasak aşk kurbanı çıktı

Gelen son dakika haberine göre; Sakarya'nın Serdivan ilçesinde iki ayrı çanta içerisinde parçalanmış halde bulunan cesedin sırrı çözüldü. Öldürülen kişinin Afganistan uyruklu B.H.K. olduğu belirlendi. B.H.K.'yi öldürdüğü belirlenen eşi W.H.K. ve onun sevgilisi M.K.A.’nın cinayetin ardından yurt dışına kaçtıkları tespit edildi.

Son dakika... Parçalanmış cesedi 2 ayrı çantada bulundu! Yasak aşk kurbanı çıktı

Sakarya Serdivan ilçesi Yazlık Mahallesi’nde 14 Ocak günü Çark Deresi içerisinde çanta gören vatandaşlar, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, içerisinde et ve kemik parçaları bulunan çantayı alarak Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'nde bulunan Otopsi Merkezi'ne götürdü. Aynı bölgede yapılan geniş çaplı aramada içerisinde kemik ve et parçaları bulunan başka bir çanta ile eşyaların bulunduğu bir poşet ve ayak bulundu.

Ceset parçaları üzerinde yapılan incelemede, öldürülen kişinin Afganistan uyruklu B.H.K. (37) olduğu tespit edildi. 1 yıl önce eşi W.H.K. (27)  ve 3 çocuğu ile birlikte Sakarya’ya geldiği saptanan B.H.K.’nin, eşi ve onun sevgilisi M.K.A. tarafından öldürüldüğü belirlendi.

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Adapazarı’nda kiraladıkları evde yaşayan W.H.K. ve B.H.K.’nın yanlarına aile dostları olan M.K.A.’nın geldiği, W.H.K. ile M.K.A. arasında bir süre sonra ilişki başladığı tespit edildi.


DÖVÜLEREK ÖLDÜRÜLMÜŞ

B.H.K.’nın geçen yıl haziran ayında dövülerek vahşice öldürüldüğü, ardından da cesedinin parçalara ayırılarak spor çantalarına konulup dereye atıldığı saptandı. W.H.K. ve M.K.A.’nın Sakarya’da 2 ev değiştirdiği, daha sonra da kentten ayrıldığı tespit edildi. Polis ekipleri, W.H.K. ve sevgilisi M.K.A.’nın Türkiye’de olmadıklarını tespit etti. Polisin cinayetle ilgili soruşturmasının sürdüğü bildirildi.

 



 

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