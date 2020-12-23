MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... Parkta yürüyen genç kıza bıçaklı saldırı
ABONE OL
23.12.2020 - 13:55 | | İHA

Son dakika... Parkta yürüyen genç kıza bıçaklı saldırı

Gelen son dakika haberine göre; Bolu’da, parkta yürüdüğü sırada arkasından gelen bir kişi tarafından 3 yerinden bıçaklanan M.C. (24) yaralı halde hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri genç kızı bıçaklayan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Son dakika... Parkta yürüyen genç kıza bıçaklı saldırı
Bolu'da genç kız bıçaklı saldırıdan görüntüler
Bolu'da genç kız bıçaklı saldırıdan görüntüler
Bolu'da genç kız bıçaklı saldırıdan görüntüler
Haberin Tüm Fotoğrafları

Olay, saat 11.00 sıralarında Karaçayır mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karaçayır Parkı’nda yürüyen M.C. isimli genç kız, arkasından gelen bir kişi tarafından bacakları ve ellerinin 3 farklı yerinden bıçaklandı. Kanlar içerisinde yerde kalan genç kız çevredekilerden yardım istedi. M.C.’nın yardım çığlıklarını duyan vatandaşlar durumu 112 Sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı kız, tedavisi için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. M.C.’nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri genç kızı bıçakladıktan sonra kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Park içerisindeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, olayda kullanılan bıçağı çimenlerin üzerinde buldu.

Yaralı halde hastaneye götürülen M.C.’nin ilk ifadesinde, “Parkta yürüyordum. Tanımadığım bir kişinin yanıma yaklaştıktan sonra bir anda bacağımda bir acı hissettim. Arkamı döndüğümde bıçağı 2 kez daha bana doğru salladı. Elimden ve diğer bacağımdan da yaralandım. Çığlık atmaya başlayınca parktakiler yanıma geldi. Beni bıçaklayan kişi de kaçtı” dediği öğrenildi.

Kars'ta aç kalan kurtlar yerleşim yerlerinde yiyecek aradıKars'ta kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan kurtlar, yerleşim yerlerine kadar indi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'na erteleme kararı

Son dakika... Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'na erteleme kararı

Borcu olan herkesi ilgilendiriyor! Son 7 gün...

Borcu olan herkesi ilgilendiriyor! Son 7 gün...

4 günlük bebek koronavirüs kaptı!

4 günlük bebek koronavirüs kaptı!

Son dakika haberi: Cani yeniden olay yerinde! Vahşeti anlattığı an...

Son dakika haberi: Cani yeniden olay yerinde! Vahşeti anlattığı an...

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet