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01.01.2021 - 10:43 | | DHA

Son dakika... Pelur kağıtla gizli talimat veren terörist yakalandı

Adana’da, terör örgütü PKK/YPG’nin uyuyan hücrelerine yönelik operasyonda M.S. (22) ile M.H. (24) gözaltına alındı. Şüphelilerden M.S.’nin kırsaldaki örgüt kadrosuyla irtibatta olduğu, iki ağabeyinin de YPG’nin sözde özel biriminde faaliyet gösterdikleri öğrenildi.

Son dakika... Pelur kağıtla gizli talimat veren terörist yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı YPG’nin Adana’da uyuyan hücrelerinin olduğunun tespit edilmesi üzerine harekete geçti. Suriye’nin Afrin ve Kobani kentlerinde silah ile bombalı eylem eğitimi alarak örgüt adına faaliyet gösterdikleri belirlenen; 2018 yılında yasadışı yollarla Türkiye’ye girerek kamufle olmak için inşaat ya da tarım işlerinde çalıştıkları öğrenilen M.S ile M.H.’nin adreslerine polis operasyon düzenledi. Şüpheliler gözaltına alındı.

İKİ AĞABEYİ ÖZEL BİRİMDEYMİŞ

Sorgulanmak üzere emniyete götürülen şüphelilerden M.S.’nin halen kırsaldaki örgüt kadrosuyla irtibatta olduğu ve sosyal medya üzerinden teröristlerle konuştuğu öğrenildi. Ayrıca M.S.’nin iki ağabeyinin YPG’nin sözde özel biriminde faaliyet gösterdikleri öne sürüldü. Öte yandan M.S.’nin, terör örgütünün sözde üniforması ve silahla çektirdiği fotoğraflar da ele geçirildi.

CEZAEVİNE TALİMAT GÖNDEREN ŞÜPHELİ DE YAKALANDI

Ayrıca polisin çalışması sonucunda, 10 Temmuz’da PKK/KCK’ya yönelik operasyonda yakalanamayan, örgütün sözde üst yönetiminin, örgütün cezaevi dış koordinasyon sorumluları aracılığıyla spor ayakkabıların tabanına pelur kağıda gizlenmiş talimatların yer aldığı ayakkabı kutularını, cezaevindekilere kargoyla gönderdiği tespit edilen firari şüpheli M.A. da yakalandı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.S., M.H., ve M.A., çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.

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