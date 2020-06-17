17.06.2020 - 09:35 | | AA
Son dakika... Pençe-Kaplan Operasyonu! 150'den fazla terör hedefi vuruldu
Son dakika haberi... Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında komando birlikleri Irak'ın kuzeyindeki Haftanin’de terör örgütüne ait hedefleri imha ediyor. Atışlarla bölgenin yumuşatılması sonrasında yapılan hava hücum harekatında belirlenen bölgelere komandolar karadan ve havadan sızma harekatı icra etti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 'Türk komandosunun gücünü o dağlarda bir kez daha göstereceğinize, daha önce yazdığınız destanları yazacağınıza inanıyoruz' dedi.
Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak’ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde teröristlere ait hedefleri Pençe-Kaplan Operasyonu ile imha ediyor.
Yerli ve milli silahların kullanıldığı, hedeflerin fırtına obüsleri, SİHA, F-16’lar ve kara ateş destek vasıtalarıyla vurulduğu harekat kapsamında komandolar teröristlerin bölgedeki inlerine giriyor.
Harekata katılan birliklerin komutanlarına telsizden seslenen ve onları tebrik eden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Türk komandosunun gücünü her zaman gösterdiniz, o dağlarda bugün de bir kez daha göstereceğinize, daha önce yazdığınız destanları yazacağınıza inanıyoruz" dedi.