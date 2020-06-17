MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... Pençe-Kaplan Operasyonu! 150'den fazla terör hedefi vuruldu
ABONE OL
17.06.2020 - 09:35 | | AA

Son dakika... Pençe-Kaplan Operasyonu! 150'den fazla terör hedefi vuruldu

Son dakika haberi... Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında komando birlikleri Irak'ın kuzeyindeki Haftanin’de terör örgütüne ait hedefleri imha ediyor. Atışlarla bölgenin yumuşatılması sonrasında yapılan hava hücum harekatında belirlenen bölgelere komandolar karadan ve havadan sızma harekatı icra etti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 'Türk komandosunun gücünü o dağlarda bir kez daha göstereceğinize, daha önce yazdığınız destanları yazacağınıza inanıyoruz' dedi.

Son dakika... Pençe-Kaplan Operasyonu! 150'den fazla terör hedefi vuruldu

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak’ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde teröristlere ait hedefleri Pençe-Kaplan Operasyonu ile imha ediyor.

Yerli ve milli silahların kullanıldığı, hedeflerin fırtına obüsleri, SİHA, F-16’lar ve kara ateş destek vasıtalarıyla vurulduğu harekat kapsamında komandolar teröristlerin bölgedeki inlerine giriyor.

Harekata katılan birliklerin komutanlarına telsizden seslenen ve onları tebrik eden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Türk komandosunun gücünü her zaman gösterdiniz, o dağlarda bugün de bir kez daha göstereceğinize, daha önce yazdığınız destanları yazacağınıza inanıyoruz" dedi.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Nefes kesen an! MSB ilk görüntüleri paylaştı...
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Pençe Kaplan Harekatı devam ediyor
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
AK Parti Sözcüsü Çelik: Teröristlerle mücadele etmek en doğal hakkımız ve görevimizdir
Kilosu 50 TL olan yaban mersini dalından toplanmadan alıcı buluyorSon dakika haberine göre yaban mersini meyvesi üreticisini mutlu ediyor. Bursa'da tarlasına ektiği yaban mersinlerinin kilosunu 50 liradan satışa sunan vatandaş, gelen siparişlere yetişemiyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 150'den fazla terör hedefi vuruldu

Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 150'den fazla terör hedefi vuruldu

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İŞKUR'dan flaş ikale kararı...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İŞKUR'dan flaş ikale kararı...

İkinci Kandil böyle vuruldu! Tam o an...

İkinci Kandil böyle vuruldu! Tam o an...

Adana'da, TIR'da 50 bin 300 uyuşturucu hap bulundu

Adana'da, TIR'da 50 bin 300 uyuşturucu hap bulundu

Sıradaki Haber