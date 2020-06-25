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25.06.2020 - 11:27 | | milliyet.com.tr

Son dakika haberleri: Pençe-Kaplan Operasyonu! 5 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Pençe Kaplan Operasyonu'nda son dakika gelişmesi yaşandı. MSB'den yapılan açıklamada Haftanin bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Son dakika haberleri: Pençe-Kaplan Operasyonu! 5 PKK'lı etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Operasyonu başarıyla devam ediyor. Haftanin bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist daha icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.

Son dakika haberleri: Pençe-Kaplan Operasyonu 5 PKKlı etkisiz hale getirildi

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