25.06.2020 - 11:27 | | milliyet.com.tr
Son dakika haberleri: Pençe-Kaplan Operasyonu! 5 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Son dakika haberi... Pençe Kaplan Operasyonu'nda son dakika gelişmesi yaşandı. MSB'den yapılan açıklamada Haftanin bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
Operasyonu başarıyla devam ediyor. Haftanin bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist daha icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.