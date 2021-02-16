Son dakika: Pınar Gültekin davasında flaş gelişme!

Savcılığın mahkemeye gönderdiği itiraz dilekçesinde Mertcan Avcı’nın “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçundan yargılandığı belirtildi. Delil durumu dikkate alındığında sanığın bu suçu işlediğine dair kuvvetli somut delillerin bulunduğu belirtilen dilekçede, “Tahliye edilen Mertcan Avcı’nın tasarlayarak ve canavarca hisle adam öldürmek suçundan yargılanan ağabeyi Cemal Metin Avcı ile aynı dosya kapsamında yargılanması, yine sanığın eyleminin ağabeyinin eylemleri ile bağlantılı olması, bu nedenle yapılan yargılama kapsamında tüm delillerin toplanmamış tamamen toplanmamış olması dikkate alındığında tahliye edilen Mertcan Avcı’nın delilleri karartma ve kaçma şüphesi bulunması” ifadeleri kullanıldı.



MERTCAN AVCI HAKKINDA YAKALAMA KARARI



Tahliye kararının tutuklamadan beklenen yararı sağlamayacağı ve bu nedenle usul ve yasaya aykırı olduğunu belirten savcılık sanık hakkındaki tahliye kararının kaldırılarak Mertcan Avcı hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını talep etti.

OLAY

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin (27), 16 Temmuz 2020'de Akyaka Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evinden ayrılmış, aynı gün ablasıyla telefonla görüştükten sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı. Ailesinin Akyaka Jandarma Komutanlığına kayıp ihbarında bulunması üzerine başlatılan çalışmada Gültekin'i tanıyan kişilerin listesi çıkarılmış ve bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelenerek görgü tanıklarının ifadelerine başvurulmuştu.

Şüphe üzerine gözaltına alınan genç kızın eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı, ilk ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmese de deliller ortaya konunca bir süre arkadaşlık yapıp ayrıldığı Gültekin'i bağ evinde öldürdüğünü, cesedini yaktıktan sonra varille Gülağzı mevkisindeki ormanlık alana attığını itiraf etmiş ve tutuklanmıştı.

Cemal Metin Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı da soruşturma çerçevesinde telefon sinyallerinin ağabeyiyle aynı zaman diliminde olay yeri ve yakınlarında tespit edilmesi üzerine jandarma ekiplerince gözaltına alınmış, "delil karartmak" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Cemal Metin Avcı'nın "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, kardeşi Mertcan Avcı'nın da "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.