Son dakika! Pınar Gültekin'in babası CHP'li ismi açıkladı: Süleyman Girgin

Vahşice katledilen Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin'den canlı yayında şoke eden sözler: CHP'li Girgin bana 'davadan vazgeç' dedi. Kendisine para da teklif edildiğini belirten baba Gültekin, "Benim kızım satılık değil" dedi.

Gültekin, kendisini arayan kişinin CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin olduğunu söyledi. Gültekin, "Taziye dileklerinde bulundu. Taziye dileklerinden sonra, 'Vazgeç, kamu davası devam ediyor' dedi" diye konuştu. Sıddık Gültekin telefon konuşmasının 1.5-2 dakika sürdüğünü belirtti.