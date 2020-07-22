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22.07.2020 - 11:49 |

Son dakika! Pınar Gültekin'in katili ne kadar ceza alacak?

Gelen bir son dakika haberine göre; Muğla'nın Ula ilçesinde 5 gün önce kaybolan ve cesedi ormanlık alanda bulunan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i öldüren zanlı, tutuklandı. Peki katil ne kadar ceza alacak? Bu sorunun cevabı canlı yayında verildi. İşte detaylar...

Son dakika! Pınar Gültekin'in katili ne kadar ceza alacak?

Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan ve jandarmada cinayeti itiraf eden Cemal Metin Avcı işlemlerinin ardından, geniş güvenlik önlemleri kapsamında adliyeye sevk edildi.

Zanlı, "canavarca hisle adam öldürmek" suçundan tutuklandı. CNN TÜRK canlı yayına bağlanan Avukat Rezan Epözdemir, katil zanlısının alabileceği cezayı açıkladı.

Avukat Rezan Epözdemir'in açıklamaları şöyle:

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alması gerekmektedir. Canavarca hisle işlenen cinayetle yargılanırsa ise ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanacaktır.

Katilin ilk ifadeleri ezberlenmiş ifadelerdir. İndirim almak için söylenmiş sözlerdir. Bu kabul edilemez.

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