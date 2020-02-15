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15.02.2020 - 14:32 |

Pistten çıkan Pegasus uçağının kaptan pilotu hakkında flaş gelişme!

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasına ilişkin kaptan pilotun hastanede ifadesi alınıyor.

Pistten çıkan Pegasus uçağının kaptan pilotu hakkında flaş gelişme!

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 5 Şubat'ta 177 yolcu ile 6 mürettebatın bulunduğu İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayollarına ait yolcu uçağının pistten çıkması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında, uçağın kaptan pilotunun ifadesi hastanede alınmaya başlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, uçağın 2 pilotu hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan soruşturma yürütülüyor. (TRT Haber)

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