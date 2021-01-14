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14.01.2021 - 08:09 | | AA

Son dakika... Polis böyle bastı! Odalardan topladılar

Gelen son dakika haberine göre, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde eğlence mekanına çevrilen bir evde koronavirüs tedbirlerine uymayan 8 kişiye toplam 25 bin 200 lira idari ceza uygulandı.

Son dakika... Polis böyle bastı! Odalardan topladılar

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 25 Mart Mahallesi'nde bir ikametgah adresinin eğlence mekanına çevrildiği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine adrese baskın düzenleyen ekipler, odalarda çeşitli markalarda 35 şişe alkol ele geçirirken mekanda sosyal mesafe kuralına uymayan 8 kişiye toplam 25 bin 200 lira idari ceza kesti.

Söz konusu ikamet zabıta ekiplerince mühürlenirken adres sahibi Osman Ö'ye de 17 bin 399 lira idari para cezası verildi. Osman Ö'nün "5 kasten yaralama", "3 dolandırıcılık", "yağma" ve "2 tehdit" suçlarından kaydının olduğu öğrenildi.

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