Son dakika... Polis kimliği görünce şoke oldu! 'Aç bir şey olmaz, ben buradayım'

Ferit ZENGİN/ İSTANBUL

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tevfikbey Mahallesinde bir müzikholün Covid-19 yasaklarına rağmen açık olduğunu bilgisini alınca adrese baskın düzenledi. Geçtiğimiz salı gecesi 00.30 sıralarında gerçekleşen baskında

mekana giren ekipler, içeride sosyal mesafe ve maske kurallarına uymadan eğlenen şahısları gördü. Eğlenceyi durdurup arama ve kimlik kontrolü yapacağını söyleyen ekiplerin dikkatini bir masada oturan ve tedirgin hareketler sergileyen bir şahıs çekti. Kimlik soran polise M.A ismine kayıtlı bir kimlik ibraz eden şahsın yapılan üst aramasında ise İçişleri Bakanlığı Personel kartı bulundu. Ekipler, şahıs gözaltına alıp emniyete götüreceği sırada ekibin yanına gelen ve kendisini işletme sahibi olarak tanıtan N.U. polislere aynı şahsın kendisini Organize Şube'de başkomiser olarak tanıtıp kendisine " Ben buradayım bir şey olmaz" diyerek mekanı açtırdığını ve bin 700 lira para aldığını ifade etti.

TUTUKLANDI

Kendisine polis görüntüsü verdiği ve sahte kimlik taşıdığı belirlenen şahıs gözaltına alınıp emniyete götürüldü. Üzerinde “İçişleri Bakanlığı Personel Deniz Hava Kurtarma” ibareli sahte kimlik kartı bulunan şahısın geçtiğimiz yıl Artvin’den “Askeri Ceza Kanununa Muhalefet” suçundan aranma kaydı bulunduğu belirlendi. “Resmi Belgede Sahtecilik” ve “Kamu Görevinin Usulsüz Üstlenilmesi” suçlarından hakkında işlem yapılan M.A. sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Öte yandan yine M.A.’nın da aralarında bulunduğu 17 kişiye de 1593 Sayılı Umum Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesine göre toplam 58 bin 973 lira idari para cezası işlemi uygulandı. İş yeri ise mühürlendi.