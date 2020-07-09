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09.07.2020 - 15:09 |

Son dakika... Polise saldıran iki zorbanın cezası belli oldu

Son dakika haberine göre; Sosyal medyada paylaşılan ve büyük tepki çeken görüntülerde polislere kafa tutan iki şahıs hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Nihat Yıldız ve Burak Baştürk’e ‘silahlı tehdit’ ve ‘kasten yaralama’ suçlarından ayrı ayrı 6 buçuk yıl hapis cezası verildi.

Son dakika... Polise saldıran iki zorbanın cezası belli oldu

Balıkesir'de üniversite öğrencisi Atakan Dayan'ı darbedip, cep telefonu ile cüzdanını gasbeden, ardından olay sonrası gittikleri hastanede mukavemette bulunan Nihat Yıldız (22) ve Burak Baştürk'ün (25) yargılanmasına devam edildi.

Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre; bugün yapılan duruşmada ‘silahlı tehdit’ ve ‘kasten yaralama’ suçlarından Yıldız ve Baştürk’e ayrı ayrı 6 buçuk yıl hapis cezası verildi. İki zanlının da cezalarında herhangi bir indirim yapılmazken ‘yağma’, ‘öldürmeye teşebbüs’ ve ‘polise mukavemet’ suçlarından yargılanmalarına da ayrıca devam edilecek.

 

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