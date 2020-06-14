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14.06.2020 - 15:13 | | DHA

Son dakika: Porsuk Çayı’na düşen köpeği, zabıtalar kurtardı

Son dakika haberi... Eskişehir’de, Porsuk Çayı’na düşen sokak köpeği, yoldan geçen zabıta memurları tarafından kurtarıldı.

Son dakika: Porsuk Çayı’na düşen köpeği, zabıtalar kurtardı

Odunpazarı ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi'nde, Porsuk Çayı kenarındaki sokak köpeği, suya düştü. Bir süre yüzen köpek, çaydan çıkamadı. Bu sırada 'Adalar' olarak bilinen bulvar üzerinden geçen zabıta memurları, köpeğin suya düştüğünü fark etti. Porsuk Çayı kıyısına inen zabıta memurları, köpeği sudan çekerek, çıkardı. Köpek, kısa süre sonra bulvara çıkarak, gözden kayboldu.

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