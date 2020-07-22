Son dakika... Prof. Dr. Ahmet Yaramış istifa etti

Türk Tarih Kurumu başkanlığı görevinde bulunan Prof. Dr. Ahmet Yaramış'ın istifa ettiği son dakika haberi olarak bildirildi.

TTK'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "14 Temmuz 2020 tarihinde '15 Temmuz'u Anlamak' konulu toplantıda yaptığı konuşma nedeniyle kamuoyundan özür dileyen Prof. Dr. Ahmet Yaramış, Türk Tarih Kurumu Başkanlığından istifa etmiştir." ifadesi kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

Prof. Dr. Ahmet Yaramış, Afyonkarahisar’da düzenlenen bir panelde “Darbe teşebbüsüne karışmış, pişman olmuş kişilere de sahip çıkmamız, onları bu toplumun içine dahil etmemiz, kazanmamız gerekiyor” açıklaması ile büyük tepki toplamıştı. Yaramış, 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili tartışma yaratan sözlerinin ardından yaptığı açıklamada 'Çok pişmanım, tepki gösteren herkes haklı, herkesten özür dilerim. Şu an görevimin başındayım ama Cumhurbaşkanımız istifa et derse ederim' demişti.