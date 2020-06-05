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05.06.2020 - 21:50 |

Son dakika: Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan Malatya depremiyle ilgili açıklama

Son dakika haberine göre Malatya'da meydana gelen 5.0 büyüklüğünde deprem sonrası CNN TÜRK'te açıklama yapan Prof. Dr. Şükrü Ersoy, 'İzlenmesi gereken bir yer olarak ifade etmek istiyorum' dedi.

Son dakika: Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan Malatya depremiyle ilgili açıklama

Şükrü Ersoy'un yaptığı açıklama şöyle:

Bölge halkına geçmiş olsun diyorum. Sivrice Elazığ’daki depremden sonra hem saha gözlemleri hem de artçı şoklardan gördüğümüz kadarıyla Sivrice ile Pötürge arasındaki yer kabuğunda bir rahatlama olduğu yani yer kabuğunun kırıldığı burayı etkilediğin artçı depremlerden anlıyoruz. Bu depremin şöyle bir özelliği var. Pütürge ile Sivrice arasında bir kırılma yaşandığı için burada uzun süreli bir deprem beklenmez. Arada kalan depremler artçı olarak kabul edilebilir. Bu deprem sanıyorum bölge halkı tarafından şiddetle hissedilmiştir. Türkiye’de yorgun binalarda bazı hasarlar meydana gelebiliyor. İzlenmesi gereken bir yer olarak ifade etmek istiyorum.

5 büyüklüğündeki deprem, batıya doğru bir deprem olduğu için biraz izlenmesi gereken bir deprem gözüyle bakıyorum. Bu konuda açıklama yapacak resmi uzmanlardır. AFAD yetkililerinin açıklaması yapması gerekiyor. Benim evlerinize girin demek ifade karışıklığına yol açar. Ben her zaman şunu tavsiye ederim 4’ü geçen depremlerin sonrasında insanların biraz dışarıda kalmasını fayda görürüm.

Teknik olarak rahatlayan bölge Pötürge ile Sivrice arasında burada uzun bir süre deprem olmaz. Aynı fay üzerinde ya da Pötürge’den Malatya tarafına doğru depremlerin devam etmesi teorik olarak beklenir. Ama bunu periyodik olarak yeniden deprem olup oluşturmayacağı ile ilgili bir şey demek mümkün değil.

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