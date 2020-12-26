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26.12.2020 - 16:51 |

Son dakika! Prof. Dr. Uğur Şahin'den flaş sözleri: Türkiye'de de üretim alanı açmayı planlıyoruz

Gelen bir son dakika haberine göre; geliştirdiği koronavirüs (Kovid-19) aşısıyla dünyanın umudu olan Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin, "Türkiye'de de üretim alanı açmayı planlıyoruz." açıklamasında bulundu. Şahin, 4,5 milyon doz aşıyı mart ayının sonuna kadar yollamayı hedeflediklerini açıkladı. İşte detaylar...

Son dakika! Prof. Dr. Uğur Şahin'den flaş sözleri: Türkiye'de de üretim alanı açmayı planlıyoruz

2019 yılının Aralık ayında Çin'de ortaya çıkan ve dünya genelinde açıklanan resmi rakamlara göre 80 milyondan fazla kişiyi etkileyen 1 milyon 750 binden fazla kişinin ise hayatını kaybetmesine neden olan COVID-19 salgını tüm hızıyla sürüyor.

Geliştirdiği aşıyla dünyanın umudu oldu. Prof. Dr. Şahin Türk televizyonlarında ilk kez A Haber'e konuştu.

Prof. Dr. Şahin'in canlı yayındaki açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Türkiye'nin ilk aşamada 550 bin aşı gönderilecek. 2021 yılının başında aşıları göndermeyi planlıyoruz. 4,5 milyon dozu mart ayının sonuna kadar yollamayı hedefliyoruz. Çok mutluyuz aşımızı Türkiye'de göndermekten dolayı sevinçliyiz.

AŞI TÜRKİYE'DE DE ÜRETİLECEK Mİ?

Üretimleri Pfizer ile gerçekleştiriyoruz. Aşımız Türkiye'de de üretme girişimlerimiz var. Ama 2021 yılı içerisinde olur mu bilemiyorum. Türkiye'ye aşılar Avrupa'dan gelecek.

 AŞI İNGİLTERE'DEKİ MUTASYONDAN ETKİLENECEK Mİ?

Virüslerin mutasyona uğraması çok normal. İngiltere'deki mutasyon henüz aşımız üzerinde test edilmedi 10 gün içerisinde test edip bu sonucuna ulaşacağız.

ESKİ HAYATIMIZA NE ZAMAN DÖNECEĞİZ?

Bu kış tüm insanlık için çok zor olacak. Özellikle yaşlılarımız ve sağlık çalışanlarının aşıyı alması gerekiyor. Farklı şirketlerin ürettiği aşılarda var. Önümüzdeki yılın yaz aylarının sonunda büyük ölçüde aşılama tamamlanırsa 2021'in sonunda yavaş yavaş normal bir yaz ve kış yaşayacağız.

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihi törende açıkladı: Yerli otomobil müjdesi!Gelen bir son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Gölbaşı Şehir Geçişi Açılışı'na canlı bağlantı ile katıldı. Erdoğan konuşmasında, "Her sınamadan alnımızın akıyla çıktık. Ok yaydan çıkmıştır ve hedefine doğru ilerlemektedir. Türkiye yeni küresel mimaride siyasi ve ekonomik olarak hak ettiğini mutlaka alacaktır." ifadelerini kullandı. ETİ Maden Lityum Üretim Tesisi Açılış Töreni'nde konuşan Erdoğan, "Ülkemizdeki bor rezervleri lityum da içeriyor. Projemiz TOGG otomobilinin pillerinde kullanılacak lityumun da buradan temin edilmesini planlıyoruz." dedi.
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