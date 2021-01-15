Son dakika... Proje casuslarına operasyon! Flaş İsrail detayı...

MİT ve Emniyet'in 1 yıllık ortak çalışması sonucunda Savunma Sanayii projelerini yabancı firmalara sızdıranlara operasyon düzenlendi. 1'i eski Savunma Sanayi Başkanlığı çalışanı 6 kişi gözaltına alındı. Eski kurum çalışanı Yusuf Hakan Özbilgin'in İnsansız ve Akıllı Sistemler Dairesi Proje Müdürü olarak görev yaptığı öğrenildi. Gözaltına alınan diğer 5 kişi ise yabancı savunma firmalarının Türkiye'deki temsilcileriydi.

OPERASYONDA İSRAİL DETAYI

Bu şirket temsilcilerinden biri de Emre Alp Durmaz. Babası Mehmet Durmaz İsrail merkezli havacılık ve uzay şirketlerinin Türkiye temsilcisi. Daha önce İsrail ve Türkiye arasındaki Heron insansız hava araçları alımı, inoaktif olarak TSK'da kullanılan M60 model tankların modernizasyonu projeleri anlaşmalarında yer aldığı belirtiliyor. Soruşturmada İsrail ayrıntısının ortaya çıkması 'Savunma Sanayii'nde kritik bilgiler yurt dışına çıktı mı?' sorusunu gündeme getirdi.

Eski kurum çalışanı Özbilgin bir kurum ihaleye çıkmadan önce ihalede avantaj sağlamada yardımcı olacak bilgileri sızdırıyor. Firmalar da o şartları yerine getirerek ihaleyi almayı garantiliyordu. Böylece ihaleye rüşvet ve fesat suçları karıştırdığı tespit edildi. Ancak Yusuf Hakan Özbilgin'in çalıştığı İnsansız ve Akıllı Sistemler Dairesi geleceğin savaş sistemlerinin üretildiği bir alan. İnsansız hava, kara ve deniz araçlarının üretimi, yapay zekanın kullanıldığı sürü halinde çalıştırılabilecek akıllı sistemlerin geliştirilmesiyle görevli. Özbilgin'in görevi gereği bu alanda Türkiye'de faaliyet gösteren her firmayı ve firmaların ürünlerine ait bilgilere ulaşması mümkün.

Bu nedenle yürütülen casusluk ve rüşvet soruşturmasının genişletilmesi, kritik bilgilerin yurt dışına sızdırılıp sızdırılmadığına bakılması bekleniyor.

Öte yandan aramalarda Yusuf Hakan Özbilgin'in evinde 5 milyon Euro'nun bulunduğu iddia edildi.