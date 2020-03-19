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19.03.2020 - 19:32 |

Son dakika | Provokatif corona paylaşımı yapan 64 kişi gözaltında

Son dakika haberine göre, İçişleri Bakanlığı provokatif corona paylaşımı yapan 64 kişiyi gözaltına aldı.

Son dakika | Provokatif corona paylaşımı yapan 64 kişi gözaltında
Ufuk Dokuzluoğlu uyardı: Evden çalışanlar için güvenlik açığı tehdidiKoronavirüs salgınına karşı sosyal temasın azalması adına pek çok şirket çalışanı evden çalışmaya başladı. Her gün çok sayıda kişi evlerinde kullandıkları internetle, şirket sistemlerine bağlanırken, uzmanlar güvenlik açığına karşı uyarılarda bulunuyor.
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