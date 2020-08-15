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15.08.2020 - 13:15 | | DHA

Son dakika... Pusetteki bebeğiyle dehşeti yaşadı!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, pusetteki bebeğiyle yolun karşısına geçmek isteyen anneye otomobil çarptı. Kazada, anne ve 1 yaşındaki bebeği yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Osmaniye Mahallesi Şebboy Caddesi üzerinde meydana geldi. Hatice S. (37) yönetimindeki 16 JKC 12 plakalı otomobil, pusetteki 1 yaşındaki kızı Avzem K. ile yolun karşısına geçmek isteyen Gülbahar K.'ya (22) çarptı. Çarpmanın etkisiyle anne ve pusetteki bebek yola savruldu. Kazada bebeğiyle birlikte hafif yaralanan anne gözyaşlarına boğuldu.

Son dakika... Pusetteki bebeğiyle dehşeti yaşadı

Anne ve kızı, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

 

Anne pusetteki bebeğiyle dehşeti yaşadı!Bursa'nın İnegöl ilçesinde, pusetteki bebeğiyle yolun karşısına geçmek isteyen anneye otomobil çarptı. Kazada, anne ve 1 yaşındaki bebeği yaralandı.
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