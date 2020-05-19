Son dakika! Racon çetesine baskın! Ölüm tehditleri savuruyordu, karşısında polisi görünce...

Deniz Bayramoğlu'nun sunduğu Kanal D Ana Haber'de, sosyal medyada tehdit videoları yayınlayan çete liderlerine yapılan polis baskını görüntüleri yayınlandı.

İstanbul'da çete liderleri arasında bir süre önce anlaşmazlık çıktı ve hasım oldular. Ve bu sürecin sonunda çete liderleri ilginç bir yönteme başvurdu. Birbirleri hakkında videolar çektiler ve bu görüntüleri içeriğinde ölüm tehditleri yer aldı.

Karşılıklı tehditleşmeleri takip eden Kaçakcılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı çete liderlerine bir bir baskınlarda bulundu. Polis radarındaki isimleri ikamet ettikleri adreslerden tek tek gözaltına aldı. 6 ilde yapılan operasyonda 10 şüpheliye gözaltı işlemleri uygulandı.