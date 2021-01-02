MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... Resmen kabus! Genç oyuncu Kemerburgaz'daki ormanda dehşeti yaşadı
ABONE OL
02.01.2021 - 07:39 |

Son dakika... Resmen kabus! Genç oyuncu Kemerburgaz'daki ormanda dehşeti yaşadı

Gelen son dakika haberine göre, oyuncu A.T.’yi kaçırıp Kemerburgaz’daki ormanlık alanda şiddet uygulayıp tecavüz eden kurye, 22 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanık suçlamayı kabul etmezken, genç oyuncunun yaşadığı dehşet Adli Tıp tarafından da tespit edildi.

Son dakika... Resmen kabus! Genç oyuncu Kemerburgaz'daki ormanda dehşeti yaşadı

Son dakika haberine göre, olay genç oyuncu A.T.'nin 25 Eylül'de arkadaşlarıyla eğlenmeye gittiği gece yaşandı. Ekip, gece saatlerinde çorba içmek için Eyüpsultan ilçesindeki bir restorana gitti. A.T., arkadaşıyla yaşadığı tartışma sonrası mekandan ayrıldı.

Taksi bulmak için sokakta ilerlediği sırada, motosikletli iki kişi tarafından kaçırılan oyuncu, Kemerburgaz'daki ormana götürüldü ve burada darp edilerek tecavüze uğradı.

SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ

Sabah gazetesinden Dilek Yaman Demir'in haberine göre, tecavüzcünün elinden bir kamyonun önüne atlayarak kurtulan oyuncu, şikayetçi oldu. İhbar sonrası 21 yaşındaki kurye Bayram Babakulyyev, gözaltına alınıp cezaevine gönderildi.

Suçlamaları kabul etmeyen Babakulyyev, oyuncunun kendi isteğiyle motosikletine bindiğini iddia etti. Adli Tıp Kurumu, tecavüz ve darbı tespit etti. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan kurye, 22 yıl hapse mahkum edildi.

Taksimetre güncelleme kuyruğu akşama kadar devam ettiİstanbul'da taksi açılış ücretine yapılan yüzde 11 oranındaki zammın ardından taksi şoförleri yeni tarifeye uygun olarak taksimetrelerini güncellemek için Yenikapı Etkinlik Alanına geldi. Sabah saatlerinden itibaren kilometrelerce uzayan araç kuyruğu, akşam saatlerinde de devam etti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Resmen kabus! Genç oyuncu Kemerburgaz'daki ormanda dehşeti yaşadı

Son dakika... Resmen kabus! Genç oyuncu Kemerburgaz'daki ormanda dehşeti yaşadı

Hepsi uzaydan çekildi! Büyüleyici, Türkiye...

Hepsi uzaydan çekildi! Büyüleyici, Türkiye...

Yeni yıl sanal ortamda kutlandı

Yeni yıl sanal ortamda kutlandı

Aile hekimleri Kovid-19 mağduru

Aile hekimleri Kovid-19 mağduru

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet