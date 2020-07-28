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28.07.2020 - 03:45 | | DHA

Son dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı! Jandarma Genel Komutanlığı'na atamalar

Son dakika haberine göre, Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndaki atama, terfi ve emekliye sevk kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Son dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı! Jandarma Genel Komutanlığı'na atamalar

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan karara göre; Denetleme ve Değerlendirme Başkanı Tümgeneral Halis Zafer Koç Jandarma Genel Komutan Yardımcılığına, Sahil Güvenlik Personel Başkanı Tuğamiral Cengiz Ünver Sahil Güvenlik Genel Komutan Yardımcılığına atandı. Van Asayiş Kolordu Komutanlığı'na Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu getirilirken; Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı'na ilk kez general rütbesi ile Denizli İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz atandı.

Kararla ayrıca; 6 albay tuğgeneral ve tuğamiralliğe, 1 tuğgeneral tümgeneralliğe terfi etti. 4 general ve 24 albayın emekliliğe sevk edildiği kararla, 22 general de yeni görevlere atandı. 35 il jandarma komutanlığına 28'i albay, 7'si general rütbesinde atama yapıldı.

 

Kayseri'de otomobil su kanalına düştüKayseri'nin Kocasinan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yaklaşık 1 metre yükseklikten kanala düştü. Kazada otomobilde sıkışan 2 kişi, yaralı olarak kurtarılarak tedavi altına alındı.
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