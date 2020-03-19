Son dakika... Saat 14.00'te başladı! KKTC'de flaş corona virüs kararı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, yaptığı son dakika açıklamasında, "Bugün saat 14.00 itibariyle ülkemize giriş noktaları KKTC vatandaşları haricinde tüm diğer ülke vatandaşlarının girişine kapatılacaktır" dedi.