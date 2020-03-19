19.03.2020 - 13:48 |
Son dakika... Saat 14.00'te başladı! KKTC'de flaş corona virüs kararı
KKTC'de saat 14.00 itibariyle ülkeye giriş noktalarının KKTC vatandaşlarının haricinde diğer tüm ülke vatandaşlarına kapatılacağı açıklandı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, yaptığı son dakika açıklamasında, "Bugün saat 14.00 itibariyle ülkemize giriş noktaları KKTC vatandaşları haricinde tüm diğer ülke vatandaşlarının girişine kapatılacaktır" dedi.
İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 20'ye yükseldiİstanbul'da saf alkol içerek hayatını kaybeden Türkmenistanlıların sayısı 20'ye yükseldi. 34 Türkmenistan vatandaşının ise çeşitli hastanelerde tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Hastanede tedavi olanların ifadelerinde corona virüsünden korunmak için saf alkol tükettiklerini söylediği öğrenildi.