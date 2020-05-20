Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca canlı yayında müjdeyi verdi: 1 ay izin...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarından satır başları:

Sağlık güvenliği pandemi koşullarında hayatımızın temel kavramlarından biri olacaktır. Çilesiz tedbir olmaz. Bu mücadele pek çok insanın hastalığa karşı bizzat mücadele etmesini önlemiştir.

Vaka sayısı binin altına düştüğünde, bu düşüş nihai başarının işaret fişeği olacaktır.

Salgına karşı aldığımız tedbirler toplum tarafından kabul gördü. Hayatı yeniden planlıyoruz. Bahar havasını ve Ramazan coşkusunu tam yaşamıyorken, sözlerimin daha umut dolu olmasını isterdim ama gerçek böyle değil. Umut tedbirleri geçersiz kılmasın. Risk hala dolaşımdadır.

KUŞKU DUYMUYORUM

Hasta sayısının azalması sizin için tedbirlerin önemsenmemesi anlamına gelmiyor. Bayram günlerinde tedbirlere uyarsak, sonra daha rahat olabiliriz. Bu bayramı eski bayramlar gibi kutlarsak, hastalık tırmanabilir.

Mücadelenin daha ne kadar süreceğini bilemediğimiz için hayatı yeniden planlıyoruz. Mücadelenin birinci döneminde başardık, bu döneminde de başaracağımızdan kuşku duymuyorum.

HES KODU NASIL ALINIR?

Mobil uygulama üzerinden alınacak kodla seyahat yapılabilecek. Sonra bir yolcuya hastalık bulaştırırsa, takibi kolayca yapılabilecek. Herkese özel bir kod olacak. Önümüzdeki günlerde HES kodunun yaygın kullanılması hayatımızı kolaylaştıracak.

SAĞLIK TURİZMİ

31 ülke için sağlık turizmi başlatıldı. Gerektiğinde talebe göre uçuşlar gerçekleştirilebilir. Özellikle geleceklerin Türkiye'ye gelişlerinden önce ve sonra testler yapmasını istiyoruz.

Acil Durum Hastanesi diye adını koyduğumuz hastanemizi sağlık turizmi için kullanacağız. İstenildiğinde bütün yatakları yoğun bakım yatağı olabilecek. İstanbul'da yoğun bakım ihtiyacını biliyoruz. Her iki bölgede 400'er yataklı hastaneler devreye girince büyük bir rahatlama olacak.

Yeni hastanelerin devreye girmesi ile İstanbul'daki yoğun bakım yatak kapasitesi genişleyecek.

R0 DEĞERİ AÇIKLAMASI

Kabaca bu R değeridir. Geçen bir oran vermiştim. Bugün itibarıyla R0 değeri 0.72 olarak belirtmem gerek. Sayıla giderek düşmeye devam ediyor.

SINAVLAR HAKKINDA

Bu konuyla ilgili bir rehber yayınlanacak. Sınav bütün öğrencilerin maskeyle sıraları oturmasıyla başlayacak. Eğer mesafe sağlanacaksa maske çıkarılabilecek.

TEST SAYILARI

Bilim Kurulu'nun kimlere test yapılabilir diye bir algoritması var. Test sayılarını bazı noktalarda giderek artırıyoruz. Belli bölgelerde herkese yapılacak test. OSB'lerde 50 bine yakın kişiye test yapıldı. Bu 50 bin testte pozitif çıkma oranı binde 3,5. Yani çok düşük.

Büyüklerimiz bu dönemde büyük fedakarlık gösterdiler. Bilim Kurulu toplantısı öncesi Cıumhurbaşkanı'mız ile de görüştüm. 65 yaş üzeri büyüklerimizden memleketlerine gideceklere, 1 ay dönmemek üzere, bir izin durumu yarından itibaren söz konusu olacak.

Virüsün etkisini yitirip yitirmediğine dair bir şey söylemek zor ama salgının Türkiye'de etkisinin azaldığı bir gerçek.

İKİNCİ DALGA RİSKİ

Oluşan yoğunluk etkilerini 1-2 hafta arasında görüyoruz. Bunları rakamlardan siz de takip edebilirsiniz. Bugün veya yarın daha aşağı düşeceğini göreceğiz. Hareketlilik olabilir ama mesafeli ve maskeli olmak bize faydalı olacaktır. Eğer kurallara uyarsak ikinci dalga beklemiyoruz. Ama bütün dünya eylül - ekim gibi bir ikinci dalga olup olmayacağını konuşuyor. Bilim Kurulu bu konuda tecrübeli. Gereken tedbirler alınır.

TÜRKİYE AŞIYI NE ZAMAN KULLANIR?

Benzer aşı çalışmalar var. Türkiye'de de hayvan testlerinin yapıldığı çalışmalar. Aşı 3-6 ayda yaygın kullanılabilecek bir durum değildir. Bu konuda en çok mesafeyi şu an Çin aldı. 8 aydan önce beklemiyoruz.