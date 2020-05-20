MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuşacak...
ABONE OL
20.05.2020 - 15:51 |

Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuşacak...

Gelen bir son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunacak.

Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuşacak...

Detaylar birazdan...

Çocuğu için 8'inci kattaki balkona salıncak kurduDünyayı etkisi altına alan corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle karantina uygulanan Porto Riko'da bir baba çocuğu için 8'inci kattaki balkona salıncak kurdu. Çocuğunu balkondaki salıncakta sallayan babanın görüntüsü sosyal medyada tepkilere neden oldu
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Fenerbahçe Sahili'nde denize girenler havadan fotoğraflandı

Fenerbahçe Sahili'nde denize girenler havadan fotoğraflandı

Yüz binlerce çalışana ikramiye müjdesi! 1848 lira...

Yüz binlerce çalışana ikramiye müjdesi! 1848 lira...

Virüs kapma riski nerelerde yüksek olacak?

Virüs kapma riski nerelerde yüksek olacak?

Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuşacak...

Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuşacak...

Sıradaki Haber