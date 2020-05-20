20.05.2020 - 15:51 |
Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuşacak...
Gelen bir son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunacak.
Çocuğu için 8'inci kattaki balkona salıncak kurduDünyayı etkisi altına alan corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle karantina uygulanan Porto Riko'da bir baba çocuğu için 8'inci kattaki balkona salıncak kurdu. Çocuğunu balkondaki salıncakta sallayan babanın görüntüsü sosyal medyada tepkilere neden oldu