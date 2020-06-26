Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan YKS açıklaması

Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle:

Hepimizin başına gelen, YKS’de sizin de başınıza gelecek. Sınav kaygısından kaynaklanan anlık unutmalar, beyninizin size şakasıdır. Bugün iyi dinlenin. Uykunuzu tam alın. Kahvaltıda aceleci olmayın. Sınavda, kapıdan içeri girerken geride kalanları unutun. Çok başarılar, sevgiler.