26.06.2020 - 15:17 |
Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan YKS açıklaması
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, YKS'ye girecek öğrencilere sosyal medya hesabından seslendi.
Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle:
Hepimizin başına gelen, YKS’de sizin de başınıza gelecek. Sınav kaygısından kaynaklanan anlık unutmalar, beyninizin size şakasıdır. Bugün iyi dinlenin. Uykunuzu tam alın. Kahvaltıda aceleci olmayın. Sınavda, kapıdan içeri girerken geride kalanları unutun. Çok başarılar, sevgiler.
Oğuz Gündoğdu: Silivri depremi hala çözümlenemediJeofizik uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu, İstanbul’da 28 Eylül’de meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin geçen süre içerisinde henüz çözümlenemediğini söyledi. Dr. Gündoğdu, bu depremin 7’nin üzerinde beklediği olası Marmara Depremi’ne neden olacak fayın çok yakınında meydana geldiğini hatırlatırken, “Bu depremin ‘Doğru atımlı’ yerine neden ters atımlı olduğu açıklanamadı” dedi.