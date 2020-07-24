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24.07.2020 - 10:36 |

Son dakika! Sağlık Bakanı Koca açıkladı: 1000 kişiden 2,5’inde test sonucu pozitif çıktı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüs tarama testi sonuçlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Koca, "Test edilen her 1000 kişiden 2,5’inde test sonucu pozitif çıktı." ifadelerini kullandı.

Son dakika! Sağlık Bakanı Koca açıkladı: 1000 kişiden 2,5’inde test sonucu pozitif çıktı

Sağlık Bakanı Koca'nın paylaşımları şöyle:

"150 bin kişiyle yapılan Kovid-19 tarama çalışmasında rastgele test edilen her 1000 kişiden 2,5’inde test sonucu pozitif çıktı.

SALGIN BOYUNCA toplam vaka sayısı 223.315’tir. Vakaların %46'sı İstanbul'da tespit edilmiştir. COVID-19 kaynaklı vefatlarınsa %50,2’si yine İstanbul’da olmuştur. Hepimizin iyiliği için dikkatli olalım. Hayat riske yenilmesin."

VAKALARIN %46’sının tespit edildiği İstanbul'da bakanlığımızca yapılan tarama çalışmasında, rastgele test edilen her 1.000 kişiden 2,9’unda test sonucu pozitif çıkmıştır. Bu oran, Türkiye genelinden %13,8 yüksektir. Hepimizin iyiliği için dikkatli olalım. Hayat riske yenilmesin."

Son dakika Sağlık Bakanı Koca açıkladı: 1000 kişiden 2,5’inde test sonucu pozitif çıktı

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