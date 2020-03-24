Son dakika | Sağlık Bakanı Koca, Japonya Ankara Büyükelçisi ile görüştü

Koca, Twiter hesabından yaptığı paylaşımda görüşmeye ilişkin şu bilgileri verdi:

"Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Bay Akio Miyajima ile Bakanlığımızda bir araya geldik. Koronavirüs tehdidine karşı yapılacak çalışmalar başta olmak üzere, insanlığın ortak yararı ilkesiyle geliştirebileceğimiz çalışmaları ele aldık. Bilgide, tecrübede birliktelik içinde olacağız."