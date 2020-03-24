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24.03.2020 - 18:48 | | AA

Son dakika | Sağlık Bakanı Koca, Japonya Ankara Büyükelçisi ile görüştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima ile bir araya geldi.

Son dakika | Sağlık Bakanı Koca, Japonya Ankara Büyükelçisi ile görüştü

Koca, Twiter hesabından yaptığı paylaşımda görüşmeye ilişkin şu bilgileri verdi:

"Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Bay Akio Miyajima ile Bakanlığımızda bir araya geldik. Koronavirüs tehdidine karşı yapılacak çalışmalar başta olmak üzere, insanlığın ortak yararı ilkesiyle geliştirebileceğimiz çalışmaları ele aldık. Bilgide, tecrübede birliktelik içinde olacağız."

İstanbul'da kaçak dezenfektan imalathanesine baskınArnavutköy'de bir imalathaneye düzenlenen operasyonda izinsiz üretimi gerçekleştirilen el dezenfektan ürünleri ele geçirildi. 2 bin 300 litre alkol bazlı hijyenik el temizleyici ürüne el konulurken, 1 kişi de gözaltına alındı.
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