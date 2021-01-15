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15.01.2021 - 14:42 |

Son dakika! Sağlık Bakanı Koca'dan aşı açıklaması! 500 bini geçti

Gelen bir son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından aşılama programı kapsamında aşı uygulanan sağlık çalışanı sayısını açıkladı.

Son dakika! Sağlık Bakanı Koca'dan aşı açıklaması! 500 bini geçti

Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle:

Aşılama programımızın 2. gününde şu ana kadar 500.000’den fazla sağlık çalışanımız aşı oldu. Aşı programını ülke sathında uygulamakta tecrübeli bir ülkeyiz. Alt yapımız bu programı kontrollü şekilde yürütmek için fazlasıyla yeterli. Salgınla mücadeleyi birlikte kazanacağız.

Son dakika Sağlık Bakanı Kocadan aşı açıklaması 500 bini geçti

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