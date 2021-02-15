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15.02.2021 - 12:50 | | milliyet.com.tr

Son dakika... Sağlık Bakanı Koca'dan 'aşı' açıklaması: Bugün 500 binden fazla kişi...

Türkiye'de aşılananların sayısı 4 milyonu geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından koronavirüs aşısıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Koca, bugün 500 binden fazla aşının yapılacağını söyledi. İşte Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı o açıklama...

Son dakika... Sağlık Bakanı Koca'dan 'aşı' açıklaması: Bugün 500 binden fazla kişi...
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Türkiye'de aşılama takvimi sorunsuz işliyor. Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda, Sağlık Bakanlığı'nca belirlenen "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi"ne göre, 13 Ocak'ta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Kurul üyelerinin aşılandı. Ardından14 Ocak'ta ülke genelinde aşılama çalışmaları sağlık çalışanları ile başlatıldı.

Adım adım sırası gelen vatandaşlar aşılandı. Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı anlık verilere göre Türkiye'de aşılanan vatandaşların sayısı 4 milyon 197 bini aştı. Birinci doz aşı uygulananların sayısı 3 milyon 600 bini geçti. İkinci doz uygulananların sayısı ise 570 binin üzerinde...

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılamasına ilişkin açıklamada bulundu. 

Koca, açıklamasında, "Bugün 500 binden fazla aşı yapıyoruz. Aşı sayısı arttıkça hayatımızdaki soru işaretleri azalacak." ifadelerine yer verdi.   

Son dakika... Sağlık Bakanı Kocadan aşı açıklaması: Bugün 500 binden fazla kişi...

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