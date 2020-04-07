MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika | Sağlık Bakanı Koca'dan Avrupa karşılaştırması: Tedbirleri en erken alan biziz
ABONE OL
07.04.2020 - 00:55 |

Son dakika | Sağlık Bakanı Koca'dan Avrupa karşılaştırması: Tedbirleri en erken alan biziz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Video, Koronavirüse karşı alınan tedbirleri, Avrupa bazında gün gün gösteriyor. Avrupa ülkeleri içinde tedbirleri en erken alan biziz. İzolasyonda başarılı olursak, erken tedbir avantajından tam olarak yararlanabiliriz.

Sağlık Bakanı Koca'dan Avrupa karşılaştırması: Tedbirleri en erken alan bizizSağlık Bakanı Fahrettin Koca: Video, Koronavirüse karşı alınan tedbirleri, Avrupa bazında gün gün gösteriyor. Avrupa ülkeleri içinde tedbirleri en erken alan biziz. İzolasyonda başarılı olursak, erken tedbir avantajından tam olarak yararlanabiliriz.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika | Sağlık Bakanı Koca'dan Avrupa karşılaştırması: Tedbirleri en erken alan biziz

Son dakika | Sağlık Bakanı Koca'dan Avrupa karşılaştırması: Tedbirleri en erken alan biziz

Memur ve işçi milyonları ilgilendiriyor! 5 yıl süresi var...

Memur ve işçi milyonları ilgilendiriyor! 5 yıl süresi var...

Hayvanat bahçesindeki kaplanın testi pozitif çıktı

Hayvanat bahçesindeki kaplanın testi pozitif çıktı

Sinop'ta sağlık çalışanlarına tepki çeken yazı! 'Ayrımcı tavrınız...'

Sinop'ta sağlık çalışanlarına tepki çeken yazı! 'Ayrımcı tavrınız...'

Sıradaki Haber